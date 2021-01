30 ene 2021

Aunque las nuevas colecciones llegan cargadas de prendas especiales que nos tienen completamente enamoradas, como las camisas estampadas y de rayas al mejor precio, el vestido de invitada perfecto o la chaqueta acolchada más original con la que terminar el invierno, los conjuntos de punto de jersey y pantalón siguen siendo nuestra auténtica debilidad.

Si el año pasado se convirtieron en nuestros mejores aliados para los estilismos del confinamiento, ahora saltan a la calle para protagonizar los looks más cómodos y estilosos de la temporada. Por eso, nuestras marcas de cabecera vuelven a apostar por ellos, reinventando diseños, colores y tejido. Ya no hay fondo de armario que se precie que no cuente con uno de estos estilosos conjuntos que vuelven a arrasar en las tiendas.

Oysho se ha convertido en uno de los grandes defensores de esta tendencia, y por eso nos presenta una colección súper bonita y cómoda, donde encontramos favorecedores conjuntos como estos que hemos seleccionado para ti.

En color visón, aunque disponible en otros colores, este conjunto está formado por un jersey (35,99 euros) de manga larga que cuenta con cuello redondo con capucha y cordones ajustables, y un pantalón (35,99 euros) a juego con cintura elástica también con cordones y bolsillos laterales.

Nuestra segunda opción está confeccionada en tejido de punto fino de canalé en color negro. Este conjunto cuenta con un pantalón (29,99 euros) de pata ancha con cintura elástica y cordones y un jersey (29,99 euros) de manga larga acabada en puño y escote de pico.

También en punto fino de canalé, esta vez en tono crudo, encontramos otro de los conjuntos de Oysho que ya están arrasando. Formado por jersey (29,99 euros) con cuello alto y pantalón (29,99 euros) recto con cintura elástica y cordones, este abrigoso look es ideal tanto para una jornada casera como para tu street style más estiloso y cómodo.

En color gris, nuestra última propuesta promete arrasar en poco tiempo. Con jersey (35,99 euros) de manga larga y cuello redondo con capucha, este conjunto de punto fino de canalé cuenta con un favorecedor pantalón (29,99 euros) recto con cintura elástica.

Una temporada más, parece que la ropa creada por las marcas dentro de sus colecciones homewear lucha por ganar una partida, en la que ya cuentan con ventaja…