2 feb 2021

La duda es razonable: ¿estamos llevando chándal por encima de nuestras posibilidades? ¿Logramos integrarlo en los looks con un grado suficiente de estilo o no conseguimos sacarlo del territorio de lo-que-me-pongo-cuando-no-me-apetece-vestirme? Para resolver estas dudas tenemos, por suerte, el manual de estilo de las influencers, pues muchas han subido a sus perfiles de Instagram looks con sudadera y jogger envidiables. Vamos a diseccionar las claves de estos estilismos con chándal, especialmente pensados para evitar el efecto look de gimnasio. Son fabulosos.

La herramienta de estilismo más inmediata y efectiva a la hora de elevar un chándal es la misma que se utiliza en cualquier otro tipo de look: los accesorios. Jugar sabiamente con bolsos, gorras y zapatillas asegura el éxito en el estilo de moda. Sara Escudero y Sincerely Jules lo tienen clarísimo: mezclan sus bolsos de firma, un Louis Vuitton y un Chanel, con un outfit cien por cien deportivo. Resultado: maravilla.

El segundo truco que nos ayuda a integrar el chándal en los looks de temporada nos interesa por un doble motivo: no tiene ninguna complicación y recurre a los dos piezas más baratos, los básicos, de las colecciones deportivas. Lo vas a ver en las influencers que siguen: todas eligen joggers y sudadera lisas y del mismo color. El minimalismo de un folio en blanco, como en este outfit de Sincerely Jules que combina gris y crema.

Collage Vintage también recurre al chándal siempre en esta modalidad: como un bloque de color. Aquí, además el color vino de sudadera y leggings hace juego con uno de los 'shopping bags' textiles de Dior: doble efecto de moda. En Zara tienen una buena colección de pantalones y tops de algodón con colores nada obvios y a buen precio.

Alexandra Pereira no suele practicar la etiqueta chándal o, al menos, mostrarlo en su perfil de Instagram, más dedicado a las firmas. Sin embargo, también cayó en la tentación de proponer su propia versión del chándal en el territorio moda, con otro dos piezas en un color block verde precioso, que además contrasta de manera genial con el abrigo y el bolso de Bottega Veneta.

Otra genia del estilo con chándal es Teresa Bass, de la que tomamos la tercera manera de evitar el look gimnasio. Por supuesto, mezclar el chándal con cualquiera de los abrigos de temporada (de cuadros, de peluche, envolventes, trench) es preferible a recurrir al plumífero de turno. Y el gesto definitivo es elegir una sudadera con algún detalle de diseño innovador: un largo 'cropped', un estilo 'cut out', un remate con cintas o elásticos... En Bershka son especialistas en conseguir este tipo de efectos sorpresa. Son el toque justo de moda que ayuda a desvincular chándal de gimnasio.