28 ene 2021

Definitivamente los pantalones jogger se han apoderado de nuestros looks de día. Ni las influencers, ni las firmas de moda, ni nosotras nos hemos podido resistir al atractivo de esta prenda confortable que no puede faltar en nuestros estilismos más casual. O en los que no lo son tanto. Porque hemos encontrado los jogger que además de ser cómodos tienen un diseño perfecto para elevar nuestros looks. Y además cuestan muy poco dinero,

La firma responsable del hallazgo ha sido Lefties, que ha incluido entre sus últimas colecciones un jogger de vestir tan bonito como estiloso que además llega en cuatro diseños diferentes. La prenda perfecta para convertirse en el comodín con el que siempre podemos contar en los tonos más ponibles y apropiados para el invierno.

En diseño liso podemos encontrar estos jogger de vestir en beige y en negro. Dos propuestas ideales para combinarlas con todo, que viene con cintura elástica con cordón, bajos recogidos y bolsillos laterales.

Tienen un precio de 15,99 euros y están disponibles entre las tallas XS y XXL.

En diseño estampado también encontramos dos propuestas diferentes, una de ellas en color gris con print de príncipe de Gales en negro y otra en tonos grises y blancos. Tiene la cintura elástica con cordón acabado en detalle metalizado, bolsillos laterales y bajos recogidos.

Ambas versiones tienen un precio de 15,99 euros y si el primero está disponible entre las tallas XS y XL, el segundo podemos encontrarlo entre la S y la XXL.