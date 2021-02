2 feb 2021

Después de revelar que se ha comprado una casa de 600.000 euros que tiene hasta spa, Tamara Falcó ha sido fotografiada paseando a su perro por las calles de Madrid. Y una vez más, su look es toda una inspiración. La marquesa de Griñón demuestra casi a diario que es una fiel seguidora de las tendencias actuales y parece que también ha fichado la de las rayas marineras. Hace unos días eran estos cuatros looks de Zara y esta camiseta que ha llevado Blanca Suárez y Ana Milán los que confirmaban que es el básico imprescindible de la primavera, ahora ha sido Tamara Falcó quien lo ha hecho con este jersey de Sfera.

Tamara Falcó paseando por Madrid.

Tamara llevó un jersey en color blanco con finas rayas en azul marino, según hemos podido apreciar en las fotografías. Una prenda que es la absoluta protagonista de su look de calle y que ya hemos fichado entre lo nuevo de Sfera. Son muchas las firmas low cost que tienen a al venta jerséis y camisetas con este estampado, pero el de Sfera es idéntico al que ha llevado la marquesa de Griñón.

Al igual que el de Tamara, tiene la franja superior de los hombros y escote sin rayas, por lo que deducimos que ella lo ha comprado en Sfera. Además, si no estás del todo convencida, espera a saber el precio. Por tan solo 15,99 euros puedes hacerte con este básico que se ha convertido en el nuevo 'must have' de la temporada. ¡Queda ideal! Y también está disponible en azul marino con rayas en blanco y otro modelo con rayas rojas.

Tamara Falcó con un jersey de rayas marineras.

Solo tienes que hacer como Tamara y combinarlo con tus pantalones vaqueros favoritos. ¡Súper fácil! Ella completó el look con unas zapatillas blancas que parecen ser el modelo clásico de Superga y un abrigo largo en color gris oscuro. Un cinturón marrón y un bolso tipo bandolera redondeaban este outfit muy fácil de copiar.