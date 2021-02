6 feb 2021

Aunque los chalecos acolchados parecían ser solo una opción para llevar debajo del abrigo en invierno e ir más calentita, parece que en primavera va a ser la prenda de abrigo que no te vas a quitar. Es perfecta para eso días que hace frío, pero no mucho y en los que apetece ir algo más ligera y cómoda. Las influencers ya se han rendido a él y poco a poco se está colando entre los mejores looks del momento. Por ello, ya hemos fichado uno en las rebajas para que te unas a esta tendencia sin gastar mucho.

Lo hemos encontrado en la sección con descuentos de Zara. Los estargos en la economía que está dejando la pandemia también se han visto reflejados en el mundo de la moda, por lo que los precios están cada vez más bajos y entre las rebajas puedes encontrar chollos que nunca se han visto. Es el caso de este chaleco acolchado. A pesar de que el gigante de Inditez ha incluido varios modelos ideales en su nueva colección, también ha optado por poner uno de sus modelos a mitad de precio.

Se trata de un modelo largo en color verde caqui y en un tejido ligeramente brillante que le da un suave toque metalizado ideal. Tiene cierre de cremallera en la parte frontal, cuello subido y capucha. Y sí, costa 29,95 euros y ahora puedes hacerte con él por 15,99 euros. Aunque entre tanta buena noticia, algo malo tenía que tener y es que está agotadísimo.

Eso sí, si tu talla es la XS o la S, debes saber que Zara da la opción de apuntarte a su lista de espera, por lo que -al menos en esas dos tallas- la firma pretende reponer existencias. Permanece atenta porque tiene pinta de estar muy solicitado y va a volar. Merece la pena luchar por él, porque aunque parece una prenda solo apta para los looks sport está más que demostrado que la puedes usar en cualquier momento, De hecho desde la firma proponen llevarlo con jeans y sandalias de tacón. ¿Te atreves?