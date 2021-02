7 feb 2021

Lo de Amelia Bono y su capacidad de fichar las prendas que serán tendencia, es una cosa de otro planeta, como ya hizo con esta sudadera de & Other Stories. Hasta que no llegue el momento de lucir los vestidos estampados que acaban de llegar a Mango tendremos que seguir poniéndonos parkas, trench o gabardinas y Amelia tiene la chaqueta ideal para no pasar frío y además, ir a la moda. Una chaqueta acolchada de Zara ideal.

Se trata de una chaqueta acolchada reversible de cuello de pico y manga larga que puedes encontrar en Zara por 39,95 euros. Su estética oversize y sus bolsillos maxi, hacen de ella la prenda ideal para el entretiempo.

La chaqueta acolchada que ha lucido Amelia Bono en su última publicación de Instagram pinit

Amelia Bono lo ha combinado con un look tan sencillo como acertado: un jersey de punto básico gris metido por dentro de unos pantalones negros estilo baggy y unas Converse negras tipo botín. Un outfit perfecto para el día a día que nos confirma que las cazadoras acolchadas han venido para quedarse.

La influencer nos sorprendía ayer con la noticia de su colaboración como diseñadora con la marca Triana by C. Amelia ha diseñado una blusa con estampado de cuadros vichy (también está disponible en jacquard salmón) escote en pico y botonadura, con volante en delantero y en la espalda, de manga larga y terminada en puño ancho con tres botones.

No es la primera vez que veíamos esta prenda, ya que la hija de José Bono la llevó el pasado 21 de diciembre para celebrar una reunión navideña. En ese momento no dijo nada del origen de la blusa, pero nosotras ya le habíamos echado el ojo. La podemos encontrar en los dos estampados mencionados por 99 euros en la web de Triana by C. ¿Te atreverías a llevar la primera creación de Amelia Bono?