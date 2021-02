10 feb 2021

Compartir en google plus

Parece que la tendencia es irrefrenable: con buen criterio, las marcas del low cost tienden a fundir las colecciones plus con las convencionales y dejar de hacer distingos en función de la talla. Va a suceder en Mango, donde desaparecerá Violeta para que las prendas de la colección principal (no sabemos cuántas) lleguen a todos los cuerpos. En H&M es facilísimo encontrar una buena cantidad de diseños de la colección principal hasta la talla 50, mientras que su colección tallas grandes languidece en el aburrimiento de prendas más bien feas. En Zara presumen de modelos curvy, pero lo cierto es que no es fácil encontrar diseños con amplitud de tela. Estos tres de la nueva colección, además de un índice de estilo elevado, pueden llegar hasta un armario talla 50.

Camisa con un estampado de patchwork y silueta larga de Zara. pinit

Es lo peor de los diseños talla grande en cualquier tienda: pueden caer muy fácilmente en la trampa del saco, de las prendas sin forma, de las telas insustancialmente básicas. Es lo peor de las colecciones plus: que expulsan totalmente las tendencias. Y lo mejor de encontrar prendas XXL en Zara: no prescinden del estilo a cuenta de recurrir a más tela. Solo hay que ver la cazadora vaquera oversize que acaba de llegar a la nueva colección, hasta la talla XXL. Tiene una silueta cropped que va a quedar perfecta con tus camisas largas favoritas (29,95 euros). Corre, porque las tallas más grandes son las que primero se agotan.

Camisa de estilo masculino de color rosa fuerte y 'fit' oversize. pinit

Dos prendas más nos han llamado la atención por su talla, su funcionalidad y su estética. Se trata de dos camisas con 'fit' oversize que pueden encajar perfectamente en un armario talla 50, pues llegan a la XXL. La primera está confeccionada con un tejido estampado con un patchwork precioso y, además, tiene una silueta larga que favorece muchísimo (39,95 euros). La segunda es la clásica camisa masculina, con cuello solapa y bolsillo de plastrón, pero en un rosa fuerte arrebatador (25,95 euros). La verdad: la estábamos deseando.