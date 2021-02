3 feb 2021

Volvió a nuestros armarios impulsado por el espíritu pop del revival de la tendencia setentera, y no no podemos alegrar más. El peto se ha convertido en una de las prendas más deseadas de la temporada por su poder rejuvenecedor y su comodidad, un factor que este año ha pesado más que nunca. En talla grande hemos tenido, como siempre, menos opciones y, sobre todo, más dudas sobre si este tipo de patrón favorece suficientemente a las siluetas curvy. Te quede como te quede, pensamos que es buena idea darle una oportunidad al peto. ¿Por qué tendríamos que prescindir de una prenda tan bonita y, sobre todo, tan cómoda?

Es el momento de probar las bondades de los petos: piensa que no tendrían tanto éxito si no hubieran probado su confortabilidad máxima. Además, las rebajas te permiten comprar uno de los diseños más prácticos y favorecedores a un precio realmente mínimo. Se trata de un look de Violeta, aún disponible en todas las tallas de la marca, que costaba 59,99 euros, pero se queda ahora en 19,99 euros. Un chollazo, la verdad.

No te lo pienses demasiado: este peto vale su peso en oro. El patrón es recto, con la pernera 'slim fit', y un tejido de micropana que no se pega pero tampoco hace globos. Solo si tienes las caderas muy muy generosas te puede disuadir un poco este tipo de prenda. No te eches para atrás: la puedes llevar perfectamente con una camiseta y un cárdigan o una americana ligera. Conseguirás un look fantástico.