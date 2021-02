11 feb 2021

Puede que ya tengas pensada qué barra de labios con colores irresistibles te vas a poner para arrasar en San Valentín o incluso has encontrado en la colección de Zara dedicada a esta romántica fecha el vestido que no para de agotarse una y otra vez y es todo lo que necesitas para este día tan señalado del año. Pero por si no sabes qué regalar, o quieres apostar por un look relajado, hemos encontrado en la firma de Inditex las camisetas románticas que son el regalo más tierno (y barato) de San Valentín.

Zara ha lanzado cuatro camisetas en otros tantos tonos diferentes, que apuestan por algunos de los diseños tendencia del momento o se inclinan por creaciones clásicas pero siempre infalibles. Cuatro propuestas perfectas para combinar con nuestros jeans pero también para darle un toque informal y original a nuestros estilismos más elegantes.

Nuestra camiseta favorita es esta rosa que viene con una tierna imagen de Rocky Balboa y su perro Butkus en el frontal y letras a contraste en la espalda. Con cuello redondo y manga corta, está confeccionada con al menos un 50% de algodón orgánico y podemos encontrarla en las tallas S, M y L por 17,95 euros.

También nos ha llegado al corazón la propuesta de Zara en color azul que viene con la imagen de ET y Gertie, el personaje de Drew Barrymore, dándole un beso en la frente al extraterrestre. Tiene un precio de 17,95 euros y está disponible en las tallas S, M y L.

Con fondo blanco Zara también ha lanzado esta bonita camiseta con la portada del último disco de John Lennon que lanzó con Yoko Ono y a la que besa en la imagen. En la parte trasera aparece el nombre de ambos a contraste en color rojo, y tiene cuello redondo y mangas cortas. Confeccionada con al menos un 50% de algodón orgánico, cuesta 17,95 euros y está disponible en las tallas S, M y L.

Por último, y siguiendo la tendencia de las rayas marineras que arrasa en la actualidad Zara ha lanzado esta camiseta en blanco y negro con una imagen del fotógrafo Robert Mapplerthorpe. De mangas largas y cuello redondo a contraste en blanco, tiene un precio de 17,95 euros y está disponible en las tallas S, M y L.