10 feb 2021

A pesar de que en el último año nuestra mirada ha sido la protagonista del rostro y de ahí que hayan proliferado en el sector cosmético los contornos de ojos antiedad para cuidar mejor la zona, trucos de cómo aplicarse el corrector correctamente para evitar enfatizar las arruguitas o las mejores máscaras para alargar las pestañas hasta el infinito, las marcas comséticas no han dejado de lanzar al mercado barras de labios. Eso sí, ahora no solo aportan color sino que también hidratan y cuidan los labios como si fueran bálsamos.

Fórmula natural

Con un 95% de ingredientes de origen natural, la fórmula de Kisskiss Shine Bloom, de Guerlain, incluye activos obtenidos sin usar disolventes o conservantes, a través de un proceso de extracción en frío que minimiza el impacto ambiental. Combina la cera de candelilla, de origen natural, conocida por su poder reflectante único, con la acción suavizante del extracto de aceite de rosa de Invierno y la confortable de la manteca de karité. En el corazón tiene esferas de ácido hialurónico y extracto de konjac, que proporcionan una hidratación intensa durante 24 horas.

Kisskiss Shine Bloom de Guerlain (39,80 €). pinit

Brillo intenso

Combina el color arrebatado de una barra con la comodidad y el tratamiento que aporta un bálsamo y el efecto luminoso de un brillo. Hyaluronic Happikiss, de Charlotte Tilbury, reduce el aspecto de líneas de expresión verticales, hidrata los labios hasta 24 horas y proporciona un aspecto de mayor volumen con ayuda del ácido hialurónico y el péptido C.

Hyaluronic Happikiss de Charlotte Tilbury (32 €). pinit

Mate aterciopelado

A pesar de su acabado mate Rouge Allure Velvet, de Chanel, es una barra luminosa y muy confortable. Contiene pigmentos ultra finos, puros y altamente concentrados para unos colores intensos; una combinación de esferas soft focus y de nácares ultra finos para un acabado mate y luminoso a la vez, y microesferas de silicona y un derivado de aceite de jojoba para unos labios alisados. En esta edición limitada está estampada la silueta del león en la tapa dorada, el animal que representaba el signo del zodiaco de Gabrielle Chanel.