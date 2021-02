11 feb 2021

Menos es más es una vieja clave del estilismo que, ahora lo sabemos, no ha perdido ni un ápice de actualidad. Suele acompañar a ese otro consejo que anima a quitarse un accesorio antes de salir de casa. Es cierto que los tiempos de moda que corren lo admiten todo: superposiciones radicales, estampados imposibles, volúmenes exagerados... Sin embargo, no debemos olvidar que la extrema sencillez también puede tener un impacto masivo en el ojo ajeno, como sucede con el look que tenemos entre manos. No puede ser más minimalista y facilón: una sudadera y unos pantalones vaqueros ajustados con un cordón. ¿La clave? Una combinación de colores que nos vuelve locas: amarillo y morado más bien lila.

Sudadera amarilla de la nueva colección de H&M. pinit

Nos hemos lanzado de cabeza a las tiendas del low cost para localizar un clon de este fantástico look de Emili Sindlev, que demuestra que no hay que exagerar ni acumular para destacar en moda. Con esta minimalista propueta, la influencer brilla como nunca. La sudadera amarilla, de ese amarillo dulce y pastel, es una prenda obligatoria en todo fondo de armario siglo XXI. H&M suele mantener al menos una en su colección, pero hemos tenido la suerte de localizar este diseño absolutamente clásico y sin adornos, con un 'fit' relajado y un precio sensacional: 19,99 euros.

Pantalón vquero de pernera ancha y color lila de Monki. pinit

Aunque esta primavera volveremos a ver por todas partes los pantalones vaqueros de colores, aún no tenemos una gran variedad de tonalidades en el low cost. Sí hemos localizado algunos jeans de color malva o lila en Asos, la megatienda multimarca británica. Los que hemos seleccionado no son precisamente baratos (54,99 euros), pero aún los tienes en todas las tallas y están confeccionados en algodón orgánico. Tienen la pernera ancha que queda tan bonita y están en la colección de Monki. No te los pierdas.