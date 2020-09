25 sep 2020

Compartir en google plus

Que tiembre Zara porque Pull & Bear viene pisando fuerte. Aunque pocas veces se le puede hacer sobra al buque insignia de Inditex, hay que reconocer que su 'hermana pequeña' no lo está haciendo nada mala esta nueva temporada. Todavía tiene cositas de rebajas, sus vestidos sientan como un guante y no pasan de los 30 euros y, además, tiene prendas fetiche que nos van a sacar de má sde un apuro este otoño, como el peto. Pero una de las prendas que más nos ha llamado la atención entre sus novedades de otoño han sido estos vaqueros que tienen uno de los colores más originales del otoño. Los hemos descubierto en Instagram, nos han encantado, pero nos hemos puesto más contentas todavía cuando hemos comprobado que sientan de escándalo y que apenas cuestan 25 euros. No es el chollo de los vaqueros de Primark, pero se acerca bastante.

Se los hemos fichado a María Valdés, una influencer a la que seguimos muy de cerca y que nos da looks maravillosos con prendas de tendencia, como el chaleco de punto. Esta vez ha sido con un total look en color morado en el que nos han llamado la atención los vaqueros wide leg -este corte arrasa este otoño, avisamos ya- de Pull&Bear. Un modelo que, tal y como se ve a simple vista, sienta como un guante y hace más delgada. En parte por su corte, con un efecto que alarga las piernas y te hará parecer más alta. Y otro punto a favor, están hechos con algodón orgánico al 50%. Cuestan 25,99 euros pero tenemos una mala noticia que darte.

Vaqueros wide leg en color lila, de Pull&Bear (25,99 euros). pinit

Sí, lo has adivinado, están completamente agotados. Había tallas desde la 32 hasta la 40 (muy mal por Pull&Bear, que la 40 sea la talla más grande no nos gusta especialmente) y absolutamente todas tienen lista de espera. Algo bueno porque eso quiere decir que van a reponer stock en cualquier momento.

Aún así, también están disponibles en color negro y en este caso hay de todas las tallas, para las que no puedan esperar.