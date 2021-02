15 feb 2021

Es un look que se renueva cada temporada, actualizando complementos y, si apetece, alguna de las prendas que lo integran. La fórmula ganadora se resume en la clásica camiseta de rayas bretonas que Chanel hizo eterna, vaqueros y la prenda de abrigo que mejor vaya con la temporada. Lo hemos visto con gabardina o trench, americana, abrigo y chaquetón marinero, pero todavía no con una de las prendas estrella de la temporada: la cazadora bomber. La verdad: funciona a la perfección. Y, además, estamos de suerte porque podemos copiar exactamente todas las prendas en el low cost de Zara y Pull&Bear. Los accesorios que lleva Sara Escudero, zapatos y bolso, son clásicos de Chanel, pero nadie te podrá oner un pero con cualquier bailarina negra o bicolor y una bandolera con cadena. Fácil no, facilísimo.

Detalle del look de Sara Escudero (Collage Vintage en Instagram), con vaqueros y camiseta de rayas bretonas. pinit

Las dos prendas básicas de este look tan favorecedor son la camiseta de rayas y los vaqueros, y ambas las puedes encotrar en Zara. De hecho, la nueva colección de la megamarca gallega propone bastantes camisetas y jerseys ligeros de rayas, aunque lo ideal es que te atengas a este diseño y en estos colores: la versión más clásica. Es, además, la más económica: te sale por 17,95 euros. Los vaqueros con esa silueta ligeramente 'cropped' y pernera flare, tan favorecedores, también tienen un precio de lo más accesible: 25,95 euros.

Cazadora bomber de color negro, en la nueva colección de Pull&Bear. pinit

Para completar el look de Sara Escudero (Collage Vintage en Instagram), solo resta encontrar una cazadora bomber de color negro, y la hemos encontrado en la nueva coleccción de Pull&Bear a un precio que no tiene compentecia: 19,99 euros. Lleva el cuello ligeramente alzado, cierre de cremallera y bolsillos laterales: sencilla pero altamente efectiva. Aún la tienes en todas las tallas en la tienda online, pero mucho nos tememos que no vaya a durar mucho. A este precio, una de las prendas estrella del entretiempo va a volar.