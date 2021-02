15 feb 2021

Sí, ya sabemos que te hemos dicho que los pantalones vaqueros anchos han ganado la partida a los pitllos esta temporada, pero es que todavía no habíamos visto este nuevo modelo innovador que ha sacado Zara a la venta. Se llevan los rotos, los rosas y este modelo culotte del gigante de Inditex que es el más buscado. Sin embargo, también debes renovar tu armario con un básico que te puedas poner en cualquier momento del año y que nunca pase de moda. Y hay dos opciones que además, estilizan muchísimo: estos con cintura asimétrica de Stradivarius o los Limitless de Zara.





Zara presenta estos nuevos vaqueros como "una innovación en el tejido denim" y explica que se trata de unos pantalones con "un tejido skinny strech que proporciona una recuperación total de la prenda, pudiéndola llevar como una segunda piel que da libertad de movimiento en cualquier actividad". Es decir, unos jeans de corte estrecho y pitillo tan cómodos que parecerá que no llevas nada.

Cuestan 25,95 euros y tienen un diseño muy favorecedor gracias a su talle alto y a este tejido elástico que se adapta a la perfección a cualquier tipo de silueta. Además, tiene una especial gama de tallaje estando disponible en XS (32), S (34-36), M (28-40), L (40-42), XL (46-48). Un pantalón vaquero básico que puedes comprar en negro, azul lavado o azul oscuro, tres tonos súper ponibles y que combinan con todo para que no te los quites en todo el año.

Pero no solo eso, también nos encantan porque son unos pantalones que forman parte de la colección Join Life: Care for Fiber, en la que al menos el 90% del algodón utilizado es orgánico, es decir algodón cultivado utilizando fertilizantes y pesticidas naturales. Además, en su cultivo no se utilizan semillas modificadas genéticamente, lo que ayuda a conservar la biodiversidad de las semillas y la fertilidad del suelo. ¿Qué más se puede pedir?