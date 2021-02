16 feb 2021

Compartir en google plus

Cuando todavía no hemos hecho el cambio de armario, para pasar del invierno a la primavera, nuestras marcas favoritas ya han desplegado sus encantos veraniegos. Los avances de colección están hasta arriba de prendas de entretiempo -y accesorios-, pero también se ha colado alguna pieza que no podremos estrenar por lo menos hasta mayo. Y Mango es el mejor ejemplo de ello, con una sección de complementos que nos invita a soñar con el buen tiempo.

Sandalias de tacón medio con flores de la nueva colección de primavera de Mango (39,99 euros) pinit

Y hay un accesorio, en particular, que no nos podemos quitar de la cabeza desde que lo descubrimos. Se trata de un original par de sandalias de tacón medio, adornadas con margaritas. Un complemento diferente, que elevará cualquier look básico.

Sandalias en color beige con margaritas de Mango (39,99 euros) pinit

Unas sandalias de piel (sí, has leído bien, 100% piel), de color beige, con tacón asimétrico y puntera cuadrada. Perfectas para llevar con el conjunto que nos propone Mango: cárdigan con estampado de cuadros en lila y pantalón recto de color blanco.

Sandalias beige con margaritas en relieve de Mango (39,99 euros) pinit

Además, no tienen un precio demasiado elevado para estar realizadas en piel. ¡Por 39,99 euros pueden ser tuyas! Y aunque parece un autnéntica locura comprar sandalias en febrero, no sería la primera vez que una pieza tan especial se agota antes de que llegue el buen tiempo. ¡Avisadas estáis!