18 feb 2021

La leyenda negra de los leggings existe: ha sido la prenda más detestada por poco elegante hasta hace unos meses. De hecho, antes de que la pandemia alterara todo nuestro sistema de valores de estilo, solía considerarse un recurso fácil, solo admisible en el estudio de yoga o el gimnasio, donde la comodidad es obligatoria. Eso sí: millones de mujeres ignoraban absolutamente el criterio de la moda y recurrían a él diariamente, hasta convertirlo en el best seller que es hoy. De hecho, la nueva colección de Zara incluye leggings a los que no les podemos poner una pega, y menos en looks que los convierten en el colmo del estilo. Toma nota de cara a la primavera.

Leggings confeccionados en otomán y con abertura lateral de Zara. pinit

Difícil resistirse a los leggings que propone Zara en su colección de invierno, en especial el diseño que incluye aberturas laterales en el bajo. Se trata de unos leggings con el tiro alto y cintura elástica que puedes encontrar, aún en todas las tallas, por 17,95 euros. Un precio genial para una prenda comodísima que la moda reinvidica este año con más fuerza que nunca.

Americana a cuadros grises de la colección de invierno de Mango. pinit

Para elevar la sencillez y comodidad de estos leggings confeccionados en otomán, un tejido de algodón grueso y resistente que forma pequeños cordones en sentido horizontal, basta con una americana oversize. Seguro que ya tienes alguna en el armario, pues han sido una de las prenas clave de este invierno, pero también del pasado. Nos gusta especialmente la combinación del negro y el gris, así que la primera que te proponemos, a cuadros grises, es un diseño largo y estructurado de la colección de Mango (49,99 euros).

Americana gris de silueta oversize de las rebajas de H&M. pinit

Si no pensabas emplear tanto presupuesto, aún quedan algunas tallas de esta americana gris confeccionada en tela ligera. Es de H&M y tiene una silueta ligeramente oversize. Lleva doble botonadura con solapas de pico, bolsillo superior falso, bolsillos delanteros insertados y botones decorativos en los puños. Está rebajada, así que te la llevas por 27,99 euros (costaba 39,99 euros). Ponte las zapatillas más coloridas que tengas (o unos tacones color block, como hace Emili Sindlev) y a triunfar.