13 feb 2021

Compartir en google plus

Confirmado, la mejor manera de recibir la primavera es añadiendo en tu armario una blazer a todo color o con un estampado llamativo. Y sí, la de Pilar Rubio es una opción perfecta. Primero fichamos esta blanca de Zara que ha llevado Nuria Roca y después esta de cuadros (con top a juego) también de Zara. Y aunque esta de Sfera la colocamos como la más bonita del momento, debemos reconocer que la que ha llevado la presentadora le ha ganado la partida. ¿Por qué? Porque es mucho más original y además estiliza.





VER 13 FOTOS 13 blazers con mucho estilo para transformar tus looks de otoño e invierno (y ser la mejor vestida de la oficina)

Pilar fue una de las protagonistas de 'El Desafío' al acudir como invitada y como experta en retos imposible que ella realiza cada semana en 'El Hormiguero'. Para la ocasión escogió un estilismo muy original y llamativo protagonizado por una blazer corta en color morado de Please Fashion. Un diseño de manga larga cruzado con botones a juego y un cinturón fino con el que marcar la figura y estilizarla. Una prenda que está ahora rebajada a 92 euros y que también puedes comprar en otros colores como rojo, verde o negro.





VER 8 FOTOS 8 maneras de llevar una blazer con estilo que demuestran que es la prenda más ponible de tu armario

Lejos de buscar un look discreto, la presentadora la combinó con unos pantalones pitillo de talle alto y tejido acharolado también en color morado. Un modelo también de Please Fashion con el que dio un punto sofisticado (y ese toque rockero que tanto le gusta) a la americana. Además, añadió unas sandalias de tacón en color lila con las que completó un total look muy aplaudido en redes.

La blazer nos encanta por su color, que parece seguir siendo tendencia este 2021, y por su diseño ajustado en la cintura que, como ella misma demostró, queda de maravilla. Y además, tiene un precio no desorbitado apto para muchos bolsillos. ¡La queremos!