18 feb 2021

Si pensabas que nada podía superar a estas sandalias de Mango que todavía no ha descubierto nadie, estabas muy pero que muy equivocada. Ha sido en la colección Studio que acaba de lanzar H&M, donde hemos encontrado el modelo más original del momento y nada tiene que ver con las de pelo que tanto gustan (o no). Un diseño perfecto para dar una vuelta de tuerca a un look de básicos y con el que vas a arrasar. De hecho, las que más saben de moda ya se han hecho con ellas y están causando furor en las redes. Quien avisa no es traidor...

H&M ha sacado hoy a la venta su colección Studio S/S 2021 y llega con un toque de libertad y fantasía, ideal para quienes buscan nuevas aventuras y sueños, y con prendas, con tonos llamativos y diseños enérgicos, para que elijas tu propia aventura. Una selección de prendas que tiene como joya de la corona unas sandalias de flecos que están causando sensación. Y no es para menos.

Los flecos son parte protagonista de este lanzamiento y las sandalias lo confirman. Se trata de un modelo metalizado en color dorado en piel sintética grabada que llevan una tira de dedo con dos borlas y otras finas para anudar alrededor del tobillo. Además, se caracterizan por un tacón de 5 cm ancho bastante cómodo en color negro. ¿Su precio? 99 euros y sí, como era de esperar, ya han agotado existencias.

Estilistas, influencers y personajes reconocidos del mundo de la moda ya han dado el visto bueno a estas sandalias y nosotras ya estamos deseando que las repongas para hacernos con ellas. Atrevidas, originales, pero muy cómodas y bonitas. ¿Qué más se puede pedir? ¡Las queremos!