19 feb 2021

A pesar de que hace unos días descubríamos en Pull&Bear las chaquetas para el entretiempo más originales del momento, tenemos que reconocer que Sfera le ha ganado la partida. La firma ha sacado ya a la venta su nueva colección con la vista puesta en la primavera y nuestra prenda favorita es una chaqueta reversible que es lo más. Y si ya te gustó la también reversible de Zara que llevó Amelia Bono, está te va a enamorar.

Sí amiga, el acolchado ha llegado para quedarse y está inundando (literalmente) las nuevas colecciones. Y aunque parecía una moda que iba a quedarse en chaquetas ya está protagonizando otras prendas como sudaderas y hasta accesorios como bolsos e incluso zapatos. Sin embargo, la chaqueta -también el chaleco- es la prenda más apropiada para llevar esta tendencia y si buscas algo original que se salga de la clásica caqui o beige que todas tienes, bienvenida.

Hablamos de una chaqueta acolchada que es un dos en uno por su tejido reversible. Por un lado es de color negro, un básico que pega con todo y que podrás usar en un sinfín de ocasiones. Por el otro, tiene un estampado en tonos rojos y naranjas perfecto para dar vida a tus looks más básicos. Es decir, por 39,99 euros podrás hacerte con dos chaquetas que no te vas a quitar en todo el entretiempo porque además su tejido es lo suficientemente grueso como para abrigar, pero no demasiado.

Y no solo ha sido su característica reversible la que nos ha enamorado, si no también su corte. Tiene un diseño oversized y ligeramente abombado con un cuello cruzado con botones un lateral que dan mucho juego y se puede llevar de diferentes formas. Está disponible en la talla S y M y promete agotarse en un abrir y cerrar de ojos porque es ideal.