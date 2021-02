19 feb 2021

No hay que tener miedo al blanco porque puede darte mucho más de lo que imaginas. De hecho, ya te avisamos con estos pantalones que nos parecía una propuesta perfecta incluso para invierno. Pero es cierto que con la llegada del buen tiempo, este tono tiene más acogida y Tamara Falcó lo ha confirmado con su look de 'El Hormiguero'. Después de dar una lección de estilo con este outfit con gabardina y botas negras muy fácil de copiar, la marquesa de Griñón ha conseguido que fichemos ya los pantalones blancos más bonitos del low cost.

Tamaara lució perfecta con un estilismo formado por una bonita blusa anudada con detalles brillantes de Ailanto y unos pantalones vaqueros blancos. Montse Nieto, la estilista de Tamara explicó el porqué de esta elección: "Tener unos vaqueros blancos es un 'must have' esta temporada. Parece que el superslim se está quedando obsoleto, particularmente estos de pierna más ancha me gustan más y me parece muy favorecedores, aunque siempre depende de la tipología corporal de cada persona". Los de Tamara son unos tipo culotte, de talle alto y pernera ancha por el tobillo de S.O.S Jeans, que también combinó con unas sandalias también blancas de Manolo Blahnik.

Y no seremos nosotras quien llevemos la contraria a Montse y Tamara, por lo que ya hemos buscado los jeans blancos con pernera recta o ancha para que tú también puedas unirte a esta tendencia tan favorecedora y dejes a un lado los vaqueros oscuros durante la primavera. De hecho, en Mango puedes encontrar un modelo casi idéntico al de Tamara, tipo culotte, que cuesta 29,99 euros.

Si prefieres un modelo que no acorte la figura y consigue un efecto visual de piernas largas, en Zara hay un diseño 'full length' detalle alto que sientan de lujo, cuestan 29,95 euros y están disponibles desde la talla 32 a la 46, algo que nos encanta. Por ultimo, si buscas algo más ponible para el día a día con un corte más cómodo, los balloon de talle alto de la colección de Lee para H&M son perfectos. Cuestan 34,99 euros y se están agotando súper rápido. ¿Con cuál te quedas?