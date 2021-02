17 feb 2021

Gracias a Tamara Falcó no solo descubrimos prendas muy top del low cost como este conjunto de punto de Zara tan ideal que ha lucido en Instagram hace unos días. Si no que también fichamos trucos de estilismo que cualquiera puede copiar y que están al alcance de todos los bolsillos. Y eso nos gusta y mucho. Por ello, además de aprender a combinar este jersey de rayas marineras de Sfera que llevó, también hemos tomado nota de una nueva forma de lucir la gabardina, la chaqueta de entretiempo perfecta.

Tamara publicó una imagen en su perfil en la que luce una propuesta de look de la que tenemos que hablar. La ya marquesa de Griñón lleva un estilismo perfecto formado por básicos como pueden ser unos vaqueros pitillo que todas tenemos y una camisa blanca, el imprescindible de cualquier armario. Dos prendas que ella combina con una gabardina que hemos fichado idéntica en H&M por 49,99 euros y que si estás dudando, debes saber que es el momento perfecto para comprarla porque no te la quitarás en todo el entretiempo.





Tamara, completa el look con unas botas altas negras. Un calzado que parece demasiado invernal pero que será tu mejor aliado en primavera para combinar con vestidos y faldas mini y conseguir así la fórmula perfecta y más favorecedora. Desde la redacción, nos atrevemos a decir que las que lleva Tamara son de Mango, ya que entre su sección de rebajas hemos encontrado unas que son prácticamente iguales. Caña alta, tacón cuadrado y puntera ligeramente redondeada. ¿El precio? 79,99 euros en vez de 119,99. ¡No está mal!





Hasta aquí, todo bien, pero este look nos ha gustado tanto por el truquito con el que la colaboradora de 'El Hormiguero' ha conseguido triunfar. Ha completado el look con una gorra, accesorio con el que ha dado ese toque más casual y desenfadado, y con un jersey que ha llevado por encima de los hombros anudado en el pecho. ¡Lo más! Parece un gesto típico de la moda 'pija', pero es una tendencia que está cada vez más presente en los looks de street style. ¿Te atreves con ella?