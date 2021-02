21 feb 2021

A Paula le queda muy poco para ser mamá por segunda vez. El embarazo no es fácil, de eso no queda duda si vemos sus stories de Instagram. Ya no se ve los dedos de los pies o le cuesta depilarse, pero suponemos que son gajes del oficio (si alguien ha estado ahí, que levante la mano). Lo cierto es que embarazada o no, Pau sigue dándonos lookazos. ¿El último? Un peto vaquero súper tendencia para la primavera (si no eres mucho de petos, he aquí los tres vestidos más ponibles de Primark).

De pantalón largo, en un color denim muy favorecedor y combinado con prendas de fondo de armario, la actriz ha demostrado una vez más que menos es más.

Combiando con una camiseta de manga francesa negra, unas bailarinas planas y un abrigo negro por encima de los hombros, Pau creaba un look todoterreno, mega favorecedor y cómodo para el día a día. Y más cuando tienes a cargas a una personita más.

El peto que lleva ella es de la sección maternity de Primark, pero no te preocupes si lo del embarazo no te pilla en buen momento: hay infinidad de modelos para ti que no implican la palabra maternidad.

¿Peto sí o peto no? No hay punto intermedio. ¡O lo amas o lo odias!