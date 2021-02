20 feb 2021

No es la primera vez que Carmen Lomana nos muestra su lado beauty más adictivo. Y aunque somos muy fans de sus looks rejuvenecedores como el que lució con esta blazer de cuadros, sus tutoriales de belleza y su truco para que el perfume dure más tiempo nos tiene totalmente enganchadas. Por eso, hemos vuelto a un producto que ya nos mostró hace meses pero que ahora hemos encontrado rebajado. Un auténtico chollo que no podrás dejar pasar después de conocer todos sus beneficios.

"Estoy absolutamente enamorada. Ya no quiero otro maquillaje en mi vida que no se sea este. Es un verdadero tratamiento que no se mueve durante horas. Además, tensa la piel y la iguala. Siempre tenemos alguna imperfección y alguna manchita que con este fondo de maquillaje se borra", explica la colaboradora de televisión en Instagram refiriéndose a la base de maquillaje antiarrugas Ceramide Ultra Lift de Elizabeth Arden.

Un fondo de maquillaje ideal para utilizar a los 50, a los 60 y a los 70 gracias a su fórmula ultra hidratante y antiedad que lo disimula todo a la vez que trata los signos del envejecimiento. Un makeup que difumina las líneas de expresión, disimula granitos, rojeces y manchas mejorando la textura del cutis y aportándole una luminosidad irresistible.

Tiene un acabado cubriente, flexible, ligero, aterciopelado y con efecto relleno. Además, es de larga duración, por lo que no se moverá durante horas. Todo gracias a una fórmula antioxidante enriquecida con ceramidas, mica y alumina y vitaminas A, C y E, y su protección solar de índice 15 que protege a la dermis que los daños celulares producidos por el sol y otros agentes externos, como la polución y la luz azul.





Su textura mousse cremosa es perfecta para aplicar con una brocha de dentro hacia afuera y conseguir ese efecto lifting del que habla Carmen Lomana. Pero lo mejor es que hemos encontrado esta base de maquillaje antiedad muy rebajada en Douglas, de 50 euros a 29,95 euros. Un descuento que no vamos a dejar escapar. Elige tu tono entre los 5 disponibles que hay y transforma tu piel ya mismo.