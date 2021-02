22 feb 2021

El cuello polo se ha convertido en una tendencia fácil de incluir y que da un toque sofisticado a los looks sin esfuerzo. Una característica que no solo ha llegado al clásico polo que todos conocemos, si no también a los jerséis. En Stradivarius fichamos este de rayas tan ideal y Tamara Falcó confirmó la tendencia con este modelo de Zara. Ahora, ha sido Primark quien se ha unido a ella sacando a la venta aun modelo que es perfecto tanto para estar en casa, como para un outfit del día a día.

Ha sido Susana Molina, influencer y ex concursante de la primera edición de 'La isla de las tentaciones', la que se ha hecho con esta prenda y ha revolucionado las redes con ella. Se trata de un jersey de punto en color beige claro que ha comprado en Primark y que tiene el cuello en forma de pico con solapas imitando el del polo. Ella lo combinó con unos pantalones de chándal en color marrón oscuro, usándola como prenda 'comfy' perfecta para estar en casa cómoda y calentita.

Sin embargo, es un jersey perfecto para llevar también en tus looks del día a día. Tan fácil como combinarlo con tus vaqueros favoritos y añadir unas zapatillas blancas y cinturón. O con una minifalda y botas o con algo más deportivo como ha hecho Susana, conjuntándolo con unos pantalones de chándal y sneakers. Tiene un sinfín de posibilidades, combina con todo por su color neutro y tiene un diseño original, por ello ha revolucionado las redes y los seguidores de la influencer y de Primark no han tardado en preguntar por él.

¿La mala noticia? Que no está en la web de la firma por lo que desconocemos su precio. Eso sí, estamos seguras de que no supera los 20 euros. Un importe asequible para una prenda a la que puedes sacarle mucho partido. Incluso la puedes usar como chaqueta de entretiempo con una camiseta o blusa debajo. ¡Lo queremos!