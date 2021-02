23 feb 2021

Cuando la vida se empeña en ponerte piedras en el camino, como la reciente intervención a la que tuvo que someterse Sara Carbonero, lo mejor es ponerle color a la vida. Eso es lo que ha hecho la periodista con el cárdigan que luce en su última publicación de Instagram, ponerle color a su look (y cuantos más colores, mejor).

Esta chaqueta por la que tanto han preguntado sus seguidoras pertenece a su propia marca, Slow Love, y ahora puedes conseguirlo rebajado, de 49,99 euros a 39,99 euros. Es ideal para alegrar tus looks comfy, tan de moda en este momento y puedes combinarlo con zapatillas, chandals y hasta vaqueros.

Cárdigan de Slow Love pinit

Lo esencial con este tipo de prendas tan llamativas, es que el resto del conjunto tenga un estilo más básico, para no pecar de exceso. Sara Carbonero lo combina con una camiseta oversize gris, un pantalón ancho de canalé beige y unas Converse, el look ideal para pasar una velada junto al fuego. Y si, además, recoges tu pelo en un moño (aparentemente) despeinado, consigues un look comfy de 10 con el que, no sólo estarás cómoda, sino que también irás a la moda.

Pero, en sus stories, la periodista nos da otra opción para que combinemos el cárdigan estrella de la marca. Se trata de una camiseta con mensaje también de Slow Love, blanca con manga corta y con las letras en dorado. En el texto puede leerse 'Be a nice human' (Sé un buen ser humano), sin duda toda una declaración de intenciones. La hemos buscado en su web y tambien está rebajada de 29,99 a 19,99 euros.

Incluye Slow Love en tu lista de tiendas favoritas porque tanto Sara Carbonero como Isabel Jimenez eligen una a una sus prendas para lucir un estilo depurado pero muy actual.