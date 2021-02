24 feb 2021

Compartir en google plus

Uterqüe comenzó el año proponiéndonos el jersey más original, bonito y combinable de la temporada y ha seguido en esta línea durante las últimas semanas con un jersey y los vaqueros tendencia que hacen tipazo y con los que conseguimos el look más favorecedor. Pero por si no hemos tenido suficiente en su última colección han incluido el jersey que va a elevar todos tus looks con falda y pantalón.

Una propuesta que nos ha conquistado por sus detalles, que son pura tendencia, y su color tan favorecedor y combinable que vamos a ponérnoslo con todo. Ahora, mientras llega el buen tiempo, cuando llegue, como protagonista principal de nuestros looks de entretiempo y, por qué no, en el próximo invierno.

Confeccionado en punto, con cuello redondo y mangas largas, su punto fuerte está en los hombros, que vienen con hombreras y volumen para abullonar la manga.

De diseño ajustado y acabado uniforme, sin fit en bajo ni mangas, es de color azulón, una propuesta que combina a la perfección con tonos tan dispares como el blanco y el negro.

Con un precio de 79 euros, podemos encontrarlo en las tallas S y M.

Así que si todavía te has quedado con ganas de incluir en tu armario un jersey, aquí tienes una propuesta que va a elevar todos tus looks, combines con lo que lo combines.