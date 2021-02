25 feb 2021

El entretiempo es el momento del año ideal para concederle a las camisas y blusas el protagonismo que se merecen. Y las firmas de moda lo saben bien porque llevan semanas proponiéndonos diseños perfectos para combinarlas con nuestros vaqueros favoritos, convertirlas en nuestra prenda fetiche para nuestros looks de oficina o, simplemente, reservarla para las ocasiones especiales. Por ejemplo, la camisa de Mango de Nuria Roca que te podrás poner con pantalones vaqueros y conseguir un look perfecto. O las camisas versátiles, favorecedoras y baratas de Stradivarius que se convierten en la mejor opción para meter en tu armario. Pero su todo esto te parece demasiado clásico ha llegado Zara para darnos la camisa que más nos va a apetecer ponernos esta primavera, porque no es una camisa cualquiera.

Si consideras que las camisas son prendas aburridas y demasiado tradicionales como para incluirlas en tus estilismos, el último lanzamiento de la firma de Inditex te va a hacer desterrar tus prejuicios gracias a su innovador diseño.

Porque esta camisa de rayas de Zara en blanco roto está confeccionada en tejido con textura y tiene detalle de frunces en el frontal. Un detalle perfecto para estilizar nuestra figura y convertirla en nuestra prenda de cabecera en nuestros looks más espectaculares.

Con bajo asimétrico delante y detrás, cierre frontal con botones y mangas largas acabadas en puño, esta camisa es una propuesta original y llena de estilo que apetece ponerse.

Con un precio de 39,95 euros, está disponible entre las tallas XS y XXL. Y si te has enamorado de su diseño, Zara ha lanzado una falda mini a juego que cuesta 25,95 euros y llegará entre las tallas XS y XXL.