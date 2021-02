25 feb 2021

Lefties se ha propuesto ser la firma low cost más importante de la primavera. Y si la colección de Disney que lanzo hace unos días te enamoró, espera a ver estas nuevas prendas con el estampado floral como protagonista que ya están triunfando en las redes. Ejemplo de ello es esta blusa de menos de diez euros que te pondrás todos los días y este look que ha compartido Mery Turiel. Un outfit perfecto para el día a día que tiene esta falda midi súper barata como prenda principal. Ah, y no te pierdas las botas cowboy. ¡Lo vas a querer todo!

Se trata de un estilismo formado por prendas básicas muy ponibles que si por separado son ideales, juntas nos han robado el corazón. La protagonista es una falda midi de corte fluido y con una abertura lateral que cuesta tan solo 12,99 euros. La que ha llevado Mery es una de flores pequeñas en tonos verdes y blancos sobre un fondo negro, aunque también está disponible en color azul claro. Una prenda muy práctica que puedes usar en primavera y en verano con botas o sandalias, pero que también podrás utilizar en invierno añadiendo unas medias negras.

La influencer la combinó con un jersey de corte oversized en color crudo. Un diseño que no hemos encontrado exactamente en la web de la firma, pero que sí puedes copiar con otro modelo similar de chenilla que cuesta tan solo 12,99 euros. Disponible en un montón de colores, es otro básico que no te quitarás porque pega con absolutamente todo.

Por último, completó este look tan ideal con unas botas cowboy también de Lefties. En concreto, escogió un diseño en color negro de caña media con un tacón triangular, no demasiado alto, que hace que sea bastante cómodo. Cuestan 35,99 euros y han sido el toque perfecto y que más ha gustado a sus seguidores de este look. De hecho, en la publicación de Mery hay un sinfín de comentarios preguntando por ellas. Y sí, todavía están disponibles en todas las tallas.

Bonito, barato, fácil de copiar... ¡Lo tiene todo! Este look nos ha gustado tanto que ya lo hemos añadido a nuestra wishlit. Es una fórmula ideal para llevar en primavera con prendas que, además, son muy ponibles y tienen súper buen precio. ¿Qué más se puede pedir?