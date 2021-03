1 mar 2021

Cuando pensábamos que este año no veríamos el estampado más llamativo del armario de moda, aquí está. El leopardo ha vuelto, y con fuerza, a las nuevas colecciones de primavera. No solo tenemos todo tipo de diseños con este estamapdo animal en Zara o H&M. Hasta Adidas ha lanzado una colección especial de looks deportivos con este nada discreto 'print'. Por suerte, el 'street style' nos sugiere maneras innovadoras y favorecedoras para seguir llevando el estampado animal. Por ejemplo, con prendas vaqueras, que nos permiten sumar a un look con leopardo diseños que rejuvenecen y favorecen la silueta. El truco: que la base del estilismo sea el denim y el leopardo se añada como detalle.

Chaqueta de punto con escote de pico y estampado de leopardo de Zara. pinit

Podemos encontrar en Zara o H&M prendas perfectas para combinar con vaqueros, faldas vaqueras, monos o vestidos en denim. Una de nuestras favoritas es este cárdigan con estampado de leopardo de Zara, con escote en pico y cierre con botones (19,95 euros). Te lo puedes poner co prácticamete todo.

Camiseta con estampado clásico de leopardo de Zara. pinit

Otra prenda de la nueva colección de primavera de Zara que nos parece perfecta para darle el punto de leopardo a cualquier estilismo es esta camiseta. Queda perfecta si la llevas por dentro, pero si decides ponértela a todo lo largo que da, tiene un bajo asimétrico súper original (5,95 euros). Importante: está confeccionada en algodón orgánico.

Espectaculares botas calcetín con estampado de leopardo de Zara. pinit

Si te ha gustado cómo lleva su mono vaquero la influencers que nos inspira esta tendencia, tenemos la bota que te va a permitir clonar su look. Se trata de un diseño de H&M, unos salones calcetín súper originales, con estampado de leopardo en tono azul, con puntera afilada y un tacón de seis centímetros. No son baratos (49,99 euros), pero le van a dar el toque de tendencia a cualquier looks.

Preciosas zapatillas con el clásico estampado de leopardo marrón, de H&M. pinit

Otra posibilidad algo más discreta que la de las botas: unas zapatillas que adopten el clásico estampado de leopardo en tono marrón. Lleva una suela que no llega a ser plataforma pero casi: levanta tres centímetros. El precio es fantástico: 19,95 euros.

Jersey de cuello alto con estampado de leopardo claro, de H&M. pinit

Esta puede ser nuestra prenda favorita, junto con el cárdigan de Zara y las zapatillas de deporte de H&M. Se trata de un jersey de punto con el cuello subido súper amoroso, porque está confeccionado en punto suave. Acaba de llevar a la nueva colección de H/M y cuesta 9,99 euros.

Sombrero bucket con estampado de leopardo, de H&M. pinit

Por último, no podíamos dejar de mostrarte este sombrero bucket, perfecto para darle ese toque mínimo de tendencia a tus estilismos vaqueros. Lleva cordón ajustable y el clásico estampado animal de leopardo en una sarga de algodón (14,99 euros).