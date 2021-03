2 mar 2021

Compartir en google plus

Uterqüe viene esta primavera dispuesta a convertirse en la firma de cabecera de nuestros estilismos de temporada, y después de conquistarnos con la combinación perfecta para parecer una estrella de cine con este vestido y esta blusa que nos han enamorado y proponernos un conjunto color pistacho que te hará ir súper estilosa y a la última toda la primavera ahora la lanzado un caftán que ha nacido para colarse en nuestros looks de diario y elevarlos incluso cuando llevemos vaqueros.

En color crudo, con contrastes en negro, es la prueba viva de que esta prenda tan veraniega no está reservada a nuestros días de playa. Porque tiene un diseño tan bonito y elegante que podemos ponérnoslo cuando queramos. Y vamos a querer ponérnoslo mucho.

Confeccionado en un tejido satinado con solapas a contraste, viene con cinturón a tono en el tejido con vivos en negro, al igual que en los puños y los bolsillos laterales de plastrón.

Diseñado para un efecto fluido, tiene cierre frontal de botones a tono y bolsillo de plastrón en la pechera, también con vivo en blanco.

No hay más que verlo para comprobar que es una prenda que llega dispuesta a elevar todos nuestros looks, y si bien casa a la perfección con algo tan desenfadado como los vaqueros, con unos pantalones negros nos va a ayudar a conseguir un look impecable.

Tiene un precio de 129 euros y se ha lanzado únicamente en la talla M.