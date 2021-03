3 mar 2021

Aunque todavía no sabemos cuando recuperaremos la normalidad social y festiva de nuestras vidas es inevitable ponerse a pensar en los looks que nos gustaría vestir en las próximas fiestas y celebraciones. Si lo nuestro son los estampados y el color, este conjunto de top y falda de flores de Bershka que hace tipazo y alarga las piernas es una excelente opción. Si buscamos el look más favorecedor de la temporada solo necesitamos un top asimétrico con el hombro al aire. Pero si lo que queremos es ese top infalible que llevamos años buscando y es tan bonito que se va a agotar en un suspiro ya sabemos donde encontrarlo, en Zara.

Y es que la firma de Inditex ha incluido en su última colección un precioso top dorado, con parte de la espalda al aire y tirante de cadena a tono que lo tiene todo para convertirse en nuestro top favorito de la temporada. Porque además de ser favorecedor y proporcionarnos un estilismo muy sexy, es una prenda llena de detalles que solo contribuyen a elevar nuestros looks.

Este top de cota de malla que forma parte de la colección edición limitada de Zara viene con manga sisa amplia y bajo con abertura lateral.

Como ya hemos mencionado, uno de sus tirantes es de eslabones, y en esa parte la espalda queda al aire, mientras que en el lado de cota de malla queda cubierto, provocando un bonito efecto que hace que resulte aún más favorecedor, incluso en la espalda.

Sin forro interior y con ligero escote adaptable, podemos encontrarlo en las tallas S, M y L y tiene un precio de 59,95 euros.

Unas bermudas negras, tus vaqueros favoritos o una falda mini son la mejor opción para crear un look impecable, fresco y atractivo. Una propuesta tan bonita a la que seguro que tú tampoco te puedes resistir.