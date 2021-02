22 feb 2021

No lo dudábamos, pero cada día está más claro que una de las mejores prescriptoras de moda que sabe adelantarse a las tendencias que vienen es Tamara Facló, porque hace casi un mes nos puso sobre la pista del jersey de rayas marineras de Sfera con más éxito y ahora no dejamos de ver este estampado en todas las tiendas y en todas las prendas. H&M ha llevado la tendencia de las rayas marineras al vestido para que te lo pongas en primavera o ahora con pantalones pero también están presentes en jerséis y camisetas. Y la última firma en unirse a esta tendencia imparable ha sido Pull&Bear, con una camiseta con estampado de rayas que también ha llevado a un top que no te vas a dejar de poner.

Y es que este diseño es perfecto para poner una nota de color y darle un descanso a los tonos propios de la temporada de invierno, para acompañar a nuestros pantalones o faldas favoritas cuando llegue la primavera y, cómo no, para acompañarnos en nuestros estilismos playeros o los días más calurosos del verano. Una funcionalidad de la que no pueden presumir muchos estampados y que, sin duda, lo convierte en una de las prendas imprescindibles en nuestro armario.

Para la camiseta Pull&Bear ha apostado por su diseño más clásico, con fondo en blanco roto y rayas en azul marino. De diseño holgado, mangas largas holgadas y cuello redondo en el tono claro, está confeccionada con al menos un 50% de algodón orgánico.

Si quieres sumarte a la tendencia esta es una excelente oportunidad, ya que la prenda de la firma de Inditex solo cuesta 17,99 euros y está disponible entre las tallas XS y XL.

Pero la firma también ha pensado en los meses más calurosos del año y ha apostado por las rayas marineras para un top de tirantes anchos con acabados en rib en color claro y escote redondeado.

Con espalda tipo nadadora y bajo en blanco es una prenda perfecta para presumir de figura con mucho estilo. Tiene un precio de 9,99 euros y está disponible entre las tallas XS y XL.