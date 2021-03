5 mar 2021

Con el cárdigan hemos pasado de cero a cien en las últimas temporadas: de relegarlo como prenda un poco de abuela, a considerarlo una alternativa primaveral tan fundamental como la camiseta. Las colecciones del low cost han detectado cómo nos gustan las chaquetas de punto y, de hecho, están proponiendo diseños maravillosos, capaces de rejuvenecer cualquier look diez años. El truco es elegir el cárdigan adecuado. Para quitarse años, que tenga colores vivos y estampados llamativos. Para quitarse kilos, basta elegir un diseño escueto de tejido (no te vayas a lo oversize) y combinarlo con tu prenda favorita. Da igual que sea un pantalón negro o de lo más aburrido o una falda sin atrevimiento alguno. Gracias al cárdigan, el look revivirá.

El cárdigan que va a dominar la tendencia de primavera es el que remite al universo de la universidad. El estilo 'college' se impone, por ejemplo, en la nueva colección de Mango, y esta chaqueta de punto tiene todas las papeletas para triunfar a cualquier edad. Lleva cuello de pico, manga caída y terminaciones en canalé (29,99 euros).

Este cárdigan tiene todas las papeletas para convertirse en un favorito de primavera: tiene el patrón perfecto para sustituir a calquier camiseta. Su largo 'cropped' marca perfectamente la silueta y nos ahorra centímetros indeseados y el escote es súper favorecedor si tienes bastante pecho. Se trata de una chaqueta de punto de la nueva colección de Mango y cuesta 29,99 euros.

Un cárdigan más clásico en su patrón pero que aporta muchísima luz gracias a un color lila precioso. Está en la nueva colección de H&M y está confeccionado en punto de jacquard suave, con acabado cepillado. Lleva los hombros caídos con escote de pico, botones delante y mangas amplias y un ribete ancho de canalé en puños y bajo (24,99 euros).

Una última opción con un toque aniñado para las amantes de los estampados florales. Se trata de un cárdigan de la nueva colección de H&M con una silueta corta, confeccionado en un punto trenzado suave con lana en la trama. Lleva escote pronunciado, hombros caídos, cierre de botones y mangas globo con puños ceñidos de canalé (34,99 euros). Más romántico, imposible.