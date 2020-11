5 nov 2020

Estábamos deseando que nos sorprendieran las colecciones de punto, más inclinadas a lo clásico que a la innovación. Es cierto: la confección en punto no tiene demasiada vuelta de hoja, pero la propuesta de las colecciones del low cost se nos hacía un poco monótona y previsible, más allá de los adornos bordados o de algunos diseños cut out que, en invierno, no son demasiado prácticas. Por suerte, H&M nos acaba de dejar maravilladas con un híbrido entre chaqueta de punto oversize y vestido con mangas globo que no nos esperábamos para nada. Te lo aseguramos: se va a agotar ya.

El vestido-chaqueta de punto de H&M lleva mangas abullonadas y decoración de ochos. pinit

Además de la inventiva del diseño, nos encanta que H&M se haya decidido por este precioso color hueso que tanta luz le da al invierno que ya se nos viene encima. Se trata de un cárdigan largo en punto trenzado suave con lana en la trama, que lleva escote de pico y botones ocultos, mangas amplias con hombros caídos y ribete elástico de canalé en puños y bajo. El precio es una ganga que no nos terminamos de creer: 19,99 euros.

Hailey Bieber ha llevado recientemente una chaqueta de punto oversize similar. pinit

Esta chaqueta o este vestido, como prefieras, es versátil: lo puedes llevar solo, con unas botas altas (en H&M, tienes unas en el mismo color que este diseño por algo más de 100 euros) o combinado. De hecho, nos ha recordado muchísimo a un look de Hailey Bieber con cárdigan oversize similar. La influencer combina la chaqueta con unas botas en el mismo tono y falda de punto también color hueso. Es un look de diez que ya podemos clonar.