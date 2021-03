8 mar 2021

A la hora de prepara nuestro armario para la próxima temporada, los bolsos son un accesorio a tener en cuentan tanto para nuestros looks más desenfadados, con el bolso red que regresa esta primavera y no podemos esperar a estrena, o para los más elegantes e importantes, con los bolsos tendencia que estrenarás hoy y llevarás toda la primavera. Pero tampoco podemos olvidarnos, aunque nuestra vida social todavía esté bastante restringida, de los bolsos de mano. Y en Uterqüe hemos encontrado cinco diseños que parecen de lujo y vas a combinar con tus looks de fiesta y de invitada.

En tonos muy combinables para apostar por estilismos a tono o a contraste, su principal valor está en los detalles del asa o la pedrería que los adornan, aunque su tejido y su diseño no son menos importantes. Y no hay más que verlos para descubrir que pueden ser una buena apuesta de futuro para cuando regrese la ansiada normalidad.

Entre nuestros favoritos está este bolso de fiesta negro confeccionado en tejido satín con doble cadena en plateado y dorado y cierre de boquilla. Con asa bandolera extraíble, tiene un precio de 99 euros.

Esta propuesta trenzada en crudo también nos ha conquistado gracias a los cristales de su parte delantera, su asa de mano de cadena carey combinada y su cierre de boquilla trenzado. También viene con asa bandolera extraíble y cuesta 99 euros.

Si buscas una apuesta segura para combinarlo con diferentes estilismos, este bolso de fiesta multicolor con cierre de gancho y abertura de boquilla puede ser tu mejor opción. En diseño de cuadros negros, blancos, mostaza, caqui y marrón, cuesta 69 euros.

Otro de los diseños trenzados de la firma es este bolso clutch confeccionado a mano con tiras de tejido trenzado. Con detalle de asa de mano rígida en dorado con cristales multicolor, viene con asa de bandolera en dorado extraíble y cuesta 99 euros. También podemos encontrarla en azulón.