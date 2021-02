25 feb 2021

Después de descubrir los bolsos ideales para elevar tus looks que puedes comprar en rebajas y proporcionarnos nuestro nuevo capricho de moda con los bolsos saco ahora Massimo Dutti nos ha confirmado un sorprendente regreso, el de los bolsos red. Y lo hace con tres diseños tan bonitos y estilosos que no podemos esperar a estrenar aunque todavía no haya comenzado la temporada de verano.

La firma de moda ha incluido este peculiar diseño tan propio del buen tiempo en su última colección, apostando de nuevo por un formato que ya vimos el verano pasado. Y la verdad es que, cuando olvidas de que te recuerda a la bolsa de la compra de tu abuela le encuentras el encanto y se puede convertir en tu bolso del verano.

Disponible en marrón, color teja y verde medio, viene con dos asas de hombro trenzadas y un único compartimento principal en color beige.

De tamaño medio, su cuidada confección y su diseño de paneles lo convierten en un accesorio ideal para tus looks con vaqueros y con vestidos. Todos los diseños tienen un precio de 59,95 euros.

El bolso red de Massimo Dutti es una excelente propuesta para inaugurar tus compras de la próxima temporada y contar en tu armario con un accesorio infalible para cualquier estilismo.