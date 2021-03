9 mar 2021

Lo tenemos claro, si optas por una prenda original en tus looks (como hicieron estas influencers de más de 50 con sus pantalones) conseguirás un outfit de escándalo. Las tiendas a veces nos sorprenden con prendas únicas, como hizo H&M con su jersey de la colección Studio o Zara con su sudadera de Smiley , y ahora ha sido Shein quien nos ha enamorado con sus pantalones cropped blancos con dibujos estampados.

Ha sido Violenta Mangrinyan quien los ha lucido en su última publicación de Instagram provocando la avalancha de preguntas de sus seguidores. Lamentablemente, la influencer tuvo un pequeño percance que incluía a su novio Fabio Colloricchio y un vaso de coca cola, lo que dio al traste con su prenda estrella.

Pequeños dramas a parte, Violeta los combinó con una blazer negra, una camiseta básica del mismo color, unas sneakers también negras y un gorro bouquet de Prada. La elección monocromo del resto de su look no tenía otro propósito que resaltar todavía más la originalidad del pantalón, que brilla por sí solo. Estos pantalones de cintura alta, pierna recta y corte cropped están casi agotados, pero todavía puedes encontrarlos en la web de Shein por 19 euros.

Este tipo de vaqueros están muy de moda, pero no sientan bien a todas las siluetas, pero si no eres demasiado bajita y tienes los tobillos finos, pueden llegar a estilizar tu figura. Si te ha gustado este tipo de pantalón, pero no te atreves todavía con los estampados originales, puedes optar por estos de Mango, que están en su web por 29.99 euros.

Y si eres de las atrevidas, estos vaqueros de Tommy Hilfiger son ideales y ahora están rebajados, de 125 a 87 euros.