11 mar 2021

No hay dudas, esta temporada no estarás a la última si no te has hecho con una prenda rosa. Es el color del momento y está causando furor entre las nuevas colecciones. Primero fue con estos vaqueros rosas de Zara y después con el vestido viral de las influencers. Ahora han llegado prendas como esta americana rosa y este abrigo de Mango del mismo color al que se ha unido Kate Middleton en su reaparición tras las polémicas declaraciones de Meghan Markle.

La duquesa de Cambridge, junto al príncipe Guillermo, visitó una escuela infantil en Londres. Una aparición pública que ha sucedido después de que Harry y Meghan dieran una entrevista que ha levantado el revuelo y ha provocado que la Casa Real británica tenga que emitir un comunicado al respecto. Para dicha cita, Kate escogió un look impecable y súper tendencia protagonizado por dos prendas rosas que acompañaban a unos pantalones negros de corte flare.

Llevó un jersey rosa con un original cuello redondo con ondas y de tejido calado que acompañó con un abrigo largo de paño del mismo color. Desconocemos de dónde es el que ha llevado Kate, pero lo que sí sabemos es que, si te ha gustado tanto como a nosotras, debes saber que puedes copiárselo por muy poco en Mango.

Mango ha sacado a la venta un modelo smilar, hecho a mano, con un corte de hombro caído más oversized que está súper rebajado. Ahora, puedes comprarlo a mitad de precio, es decir, en vez de a 119,99 euros, a 59,99 euros. No está nada mal, ¿verdad? Aún así, si esa opción se te va mucho de precio, tenemos una propues aún más low cost: este modelo de Polín et Moi. ¡Está rebajado a 25,99 euros! No tienes excusas para no unirte al rosa como ha hecho Kate....