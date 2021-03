11 mar 2021

Si tenemos que hablar de las blazers que se están llevando ahora mismo no hay dudas: las de cuadros y las cropped. Estos dos modelos se han convertido en la prenda más importante de los mejores looks del entretiempo y la primavera y no es para menos. Son ideales, mejoran cualquier outfit y puedes adaptarlas a tu estilo. Sin embargo, parece que hay una lisa que está triunfando en las redes y había pasado desapercibida: una americana de Zara en color azul.

Se trata de una blazer estructurada con un diseño entallado y cruzado que lleva una doble abotonadura en color dorado que le da un toque marinero súper tendencia esta temporada. Es de manga larga, tiene el cuello solapa, bolsillos delanteros y cuesta 49,95 euros. ¿La mala noticia? Que ha tenido tanto éxito que ya está agotadísima en la página web.

Y el motivo de que haya desaparecido es que han sido varias influers las que la han sacado en sus perfiles. Sandra Majada la sacó en varias ocasiones en un look ideal y más formal en el que la combinó con unos pantalones efecto piel pitillo y salones a juego.

Carmen Gimeno, nuestra influencer favorita de 50 años, optó por llevarla en un look cómodo, pero muy llamativo y le añadió una camisa de rayas y unos pantalones de cuadros de Stradivarius que nos encantaron. ¿Te atreves con este outfit?

También se la hemos visto a Belén Canalejo, que ha triunfado al combinarla con unos vaqueros anchos rotos y una camiseta de flores en blanco y azul. Un look ideal con el que ha demostrado que es una prenda que sube el nivel de prendas básicas como un jean y queda súper bien. ¡La queremos!