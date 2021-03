9 mar 2021

Después de ver este look de influencer con vaqueros flare de Primark y blazer de Mango, lo tenemos claro: esa es la fórmula perfecta para la primavera. Y nos encanta porque no solo queda bien, si no también porque es muy fácil de copiar y apta para muchos gustos y estilos. Aunque la de vestido mini con botas es otra de nuestras favoritas, esta nueva combinación es perfecta para los días en los que no hace tanto calor. Helen Lindes, que hace unos días nos descubría estos botines de tacón cómodo de Zara, se ha unido a ella con un look que vas a querer copiar.

Para un día de paseo por Madrid con sus hijos, la modelo escogió un outfit protagonizado por una original blazer de Sandro Paris. Un modelo cruzado y largo con estampado de pata de gallo en color blanco y negro que lleva como elemento característico unas solapas negras a contraste. Un diseño muy especial que forma parte de la colección otoño/invierno de la firma y que puedes hacerte con ella súper rebajada. Costaba 325 euros y ahora puedes compararla en su página web por tan solo 162,50 euros. ¡Chollazo!

Una americana ideal que Helen combinó con unos pantalones vaqueros de Zara. La modelo escogió un modelo de corte mom-fit de talle alto en azul muy clarito que cuestan 25,95 euros y que están fabricados, en parte, con algodón orgánico, por lo que tienen una parte sostenible. Este corte de pantalones queda especialmente bien gracias a ese talle alto y su pernera ligeramente más ancha que hacen que también sean muy cómodos.

Una camiseta negra y unas botas de cordones a juego completaban este look tan bonito de Helen Lindes. En concreto, llevó unas de estilo militar de Massimo Dutti de piel que también están rebajadas. Costaban 129 euros y ahora puedes hacerte con ellas por 89,95 euros. ¡Yo todavía quedan tallas!

Un look muy fácil de copiar con prendas que seguro tienes por casa, ya que son básicos que, además, nunca pasan de moda. ¡Nos encanta!