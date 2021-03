13 mar 2021

Lo que nos gusta la combinación vestido mini-botas. Sin duda alguna, la reina de este conjunto es Nagore Robles, que tan pronto se pone un vestido semitransparente con botas altas como se atreve con un vestido calado y unas botas cowboy. Pero ella no es la única que sabe cómo combinarlo y hace unos días veíamos a Paula Echevarría con un vestido holgado combinado con unos botines de media caña. Hoy, la reina de este look ha sido Rocío Osorno, que nos ha enseñado su vestido mini de lunares combinado con botas over the knees y nos ha enamorado.

Ambas prendas pertenecen a la nueva colección de Lefties y, afortunadamente, todavía están disponibles en todas las tallas. El vestido es de cuello redondo y manga larga con estampado de lunares, tiene un cinturón del mismo tejido en la cintura y un volante en el bajo que aporta movimiento a la prenda. Cuesta 15,99 euros y, además del estampado de lunares, también está disponible con estampado de flores rosas, verdes y azules.

Las botas son de caña alta y elástica con un detalle metalizado dorado en el tacón de 4,5 centímetros y cierre mediante cremallera interior. Puedes encontrarla en todos los números por 32,99 euros.

Esta es la propuesta de Rocío Osorno y a nosotras nos encanta, pero ahora que comienza a hacer buen tiempo, esas botas tan altas nos dan un poco de pereza. Así que te animamos a combinar el vestido de lunares con unos botines cowboy, por ejemplo, para conseguir un look boho. En Lefties hemos encontrado unas botas cowboy de media caña acabadas en punta con tacón de 6,5 centímetros por 35,99 euros.

Te lo pongas con el calzado que te lo pongas, este vestido de lunares va a arrasar esta primavera.