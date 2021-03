pull and bear

16 mar 2021

Compartir en google plus

En la nueva colección de Pull&Bear, además de encontrar una selección de prendas ideales dedicadas a Mafalda, puedes hacerte con un look de básicos perfecto con el que te aseguramos que arrasarás en primavera. Y no este conjunto tan fresquito y apetecible, si no una combinación formada por prendas como una blazer, la camiseta de rayas tendencia o unos zapatos muy cómodos que son perfectos para el entretiempo.





VER 10 FOTOS Pon una blazer oversize en tu armario y todos tus looks te lo agradecerán

La prenda protagonista de este look que tanto nos ha gustado es una blazer en color lila. En concreto, es un modelo masculina con cuello solapa, manga larga y doble botonadura que cuesta 35,99 euros. Y aunque también está disponible en color beige, es la lila la que está agotadísima. Y no es para menos, porque este tono pastel es uno de los favoritos de la temporada.





VER 12 FOTOS Jerséis y camisetas de rayas marineras que confirman que será una de las tendencias favoritas de la primavera

Una de las cosas por las que este outfit nos parece perfecto es porque añade la que es la prenda tendencia del momento: un jersey de rayas marineras. En este caso, es un modelo fino perfecto para el entretiempo porque no abriga mucho que tiene el cuello redondo y detalle de rib en bajos. Cuesta 19,99 euros y nos parece el básico perfecto que añadir a tu armario esta primavera.

¿Otro punto a favor de este look? Que para la parte inferior han escogido una bermuda de estilo sport sacando así la versión más cómoda. En vez de escoger una vaquera o de pinzas que quede más ajustada, han demostrado que las prendas 'comfy' ya están perfectamente integradas en el día a día. Esta cuesta 15,99 euros y también la puedes comprar en colores como lila, negro o caqui.





VER 9 FOTOS 9 mocasines perfectos para tus looks más cómodos y estilosos

Por último, la firma propone este look con unos mocasines acharolados adornados con una hebilla dorada que están rebajados. Unos zapatos muy cómodos y ponibles en el entretiempo que puedes comparar en la webd e la firma ahora por 19,99 euros, en vez de 29,99 euros. ¡Lo queremos todo!