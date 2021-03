17 mar 2021

Como comprobarás, nuestra obsesión con este vestido de Zara es comprensible. Pocas veces encontramos en el low cost un vestido rojo que supere nuestras expectativas. Pues bien: esta es una de ellas. Cada primavera y también ya en el verano, el vestido rojo se convierte en objetivo fijo de las compradoras de moda: pocas nos podemos resistir al color que mejor le va a la tez morena, sobre todo en este tono intenso y brillante que convierte cualquier prenda en una elección sofisticada y seductora. Sin embargo, muchas veces nos tenemos que conformar con siluetas o demasiado clásicas o demasiado sexys. Cuesta encontrar un vestido en el justo medio. Como este.

Detalle de la silueta reloj de arena que consigue este vestido rojo de Zara. pinit

Vamos a desgranar los puntos a su favor directamente, porque en contra no hallamos prácticamente ninguno. Del color ya hemos hablado: tiene exactamente la tonalidad de rojo que nos obsesiona. Pero, ademas, estamos ante un patrón clásico del vestido camisero, una silueta a la que no se le puede poner una pega: es versátil favorecedora y no cruza ninguna línea de etiqueta, con lo que lo podemos llevar en cualquier momento y lugar. Sin embargo, no cae en el aburrimiento que suele aquejar a los vestidos camiseros: el drapeado frontal es, sencillamente, espectacular.

El vestido rojo de la nueva colección de Zara está confeccionado en lino. pinit

No vas a encontrar un vestido rojo que te consiga una silueta reloj de arena tan bonita: el drapeado no solo dibuja las caderas maravillosamente, sino que disimula a la perfección la tripa. El escote profundo en pico estiliza aún más al torso y el bajo asimétrico aporta aún más sofisticación a un diseño genial. Sí, es un camisero, pero muchísimo más interesante y seductor. Confeccionado en mezcla de lino, el vestido rojo es perfecto hasta en el preco: 39,95 euros. A por él.