13 feb 2021

No podemos evitar poner la mirada ya en la primavera. Hay ganas de sol y de looks a todo color más fresquitos con prendas en tonalidades más vivas y llamativas. Y en la nueva colección de Zara puedes encontrar todo lo que necesitas para triunfar esta primavera. La blazer blanca más elegante de todas que ha llevado Nuria Roca o los vaqueros rosas que tanto están triunfando son un buen ejemplo. Ahora, hemos descubierto una versión del vestido midi rojo -la prenda comodín perfecta que siempre es un acierto tener en el armario- que nos ha enamorado (y no somos las únicas porque ya se está agotando).

Además del vestido negro que te salva de cualquier ocasión, tener uno rojo en el armario es otra prenda básica que todas debemos tener. Y más si es un modelo tan ponible y versátil como el que acaba de llegar a Zara. Se trata de un vestido de largo midi, cuello de redondo y manga corta, que tiene unas bonitas aberturas laterales que le dan movimiento y hace que siente de maravilla.

Cuesta 39,95 euros y lo puedes encontrar desde la talla XS a la XXL, una gama muy amplia de tallas que hace que sea una prenda adaptable a cualquier tipo de cuerpo y silueta. Y es tan ideal que la talla más grande ya ha volado de la página web de la firma. Y no nos extraña, porque es un vestido que puedes ponerte en un sinfín de ocasiones y que podrás aprovechar hasta en verano.

¿En primavera? Combínalo con una biker de cuero, una blazer para un look más forma o una cazadora vaquera y zapatillas para algo más causal. Incluso nos parece un vestidazo al que añadir una sandalia de tacón y usar para un evento de invitada. Solo tendrás que completar el look con un clutch bonito y unos pendientes XXL para triunfar. En verano, conjúntalo con unas sandalias y ya tendrías un look de esos que arrasan. Lo quieres, ¿verdad?