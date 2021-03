19 mar 2021

No nos cansamos de repetirlo: es increíble lo que puede hacer el color en un look absolutamente básico. Es cierto que las compradoras de moda españolas no somos muy aficionadas a los experimentos indumentarios y tendemos a los colores sufridos. Sin embargo, la tendencia de primavera insiste cada vez más en que probemos los looks 'color block' y los tonos potentes e intensos como el que nos ocupa. Solo tienes que ver lo que ocurre en el 'selfie' que ha subido Natalia Cabezas (Trendy Taste en Instagram): está espectacular con esta blazer verde. Por suerte para todas, la hemos localizado por partida doble.

La blazer verde que lleva Natalia Cabezas es de My Peep Toes. pinit

Decimos por suerte y decimos bien: la increíble blazer verde que se ha convertido en nuestro nuevo objetivo de compra está en el low cost y absolutamente a nuestro alcance. Se trata de un diseño de My Peep Toes que cuesta 69 euros. Busca la blazer Fontessa Green, caracterizada por su patrón recto y estilo oversize. Las hombreras son formato XL y la manga larga cae por debajo de la muñeca. Cierra con un sólo botón y los bolsillos de los laterales son falsos. El extra de diseño está en la espalda, que lleva una doble botonadura que permite ceñir al gusto la blazer verde a la cintura.

La blazer verde de la nueva colección de primavera de Zara. pinit

Aún tienes una segunda opción en el low cost, con un color muy similar al de la blazer verde de My Peep Toes, pero con un patrón absolutamente clásico. Se trata de una blazer entallada de la nueva colección de primavera de Zara, disponible en la web hasta la talla XL por 69,95 euros. Desafortunadamente, la talla XXL ya se ha agotado. Pero es una opción genial si no te apetece apostar demasiado por unas hombreras rotundas, y que la blazer resista en el armario a largo plazo. No te lo pienses: este color verde es una auténtica genialidad.