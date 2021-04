28 abr 2021

Compartir en google plus

Llevamos semanas viéndola en los perfiles más deseados de Instagram. La americana verdeflúor, sobre todo si tiene un ajuste oversize, se ha convertido en la alternativa primaveral a la americana negra básica. La regla de estilo para llevarla a la perfección no puede ser más sencilla: va perfecta con cualquier básico, como demuestra Hailey Bieber con su blazer. Pero también podemos mezclarla con cualquier otro color incluso vivísimo: siempre va a rejuvenecer el look. Tiene tanta carga de estilo ahora mismo, que nos podemos permitir llevarla con todo. Si todavía no tienes una en tu armario, te lo solucionamos.

Si descontamos los colores propios del invierno, la chaqueta verde flúor puede convertirse en el comodín de moda de la primavera. Las influencers no son nada conservadoras a la hora de mezclarla, aunque con azul intenso, naranja fosforito y toda la gama del púrpuda van fenomenal. La chaqueta blazer de color flúor de Balenciaga que se ha convertido en fetiche lleva unas grandes hombreras, pero sin tanta anchura funciona a la perfección.

Blazer verde con un toque discreto de flúor de Zara. pinit

Una de las chaquetas más sensatas que tenemos en el low cost nacional para subirnos al tren de la blazer flúor es esta de Zara. Tiene un tono perfecto, con un verde intenso con un toque fosforito más que discreto. Se trata de un diseño con la manga remangada por debajo del codo y acabada en trabilla súper original (39,95 euros).

Blazer de color verde vivo en tejido rústico de Stradivarius. pinit

En Stradivarius encontramos la perfecta chaqueta verde de verano: está confeccionada en un tejido con un toque rústico súper fresco. Tampoco en este caso el flúor es potentísimo: podríamos decir que el verde tira más a manzana. En todo caso, es preciosa y solo cuesta 29,99 euros.

Una blazer verde fluor talla grande de la marca urbana Collusion. pinit

La opción para tallas grandes es la blazer más perfectamente verde flúor que encontramos en el low cost. Queda fantástica: no hay que dudar por llevar un diseño oversize en un color tan llamativo. Se trata de un diseño clásico de Collusion, la marca urbana que más triunfa en la tienda multimarca Asos. El ajuste es oversize, así que cuidado con la talla (55,99 euros).