21 mar 2021

Nuestra 'wish list' está cargada de prendas de la nueva colección de Zara. Y no es para menos, porque son imprescindibles de esos que no nos vamos a quitar en primavera. Ejemplo de ello es la blusa de flores de Nagore Robles, el vestido rojo definitivo y el look total denim súper rejuvenecedor. Lo último que hemos añadido ha sido un cárdigan súper original que nos ha descubierto Sara Baceiredo.

Se trata de una chaqueta de punto con cuello solapa, manga larga y cierre frontal de botones que tiene un bonito estampado de rayas en tonos rojos, lilas, amarillos y verdes. Cuesta 22,95 euros y está disponible en la talla S, M y L. Un diseño muy original perfecto para poner un toque de color a tus looks de primavera.

Nos encanta cómo lo ha combinado Sara, que ha añadido unos pantalones beige y unas botas blancas siguiendo así con la gama crómatica del jersey. Sin embargo, también nos parece perfecto para añadirlo a tus jeans favoritos y unas zapatillas blancas. Fácil de combinar y fácil de triunfar. ¿Qué más se puede pedir?

Y la influencer no ha sido la única que lo ha llevado. Hace unos días fichábamos a Amaia, la ganadora de 'Operación Triunfo', luciendo también este cárdigan de Zara tan original. La cantante optaba por combinarlo con unos pantalones vaqueros claros demostrando lo versátil que puede llegar a ser. ¿Tú también la quieres?