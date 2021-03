22 mar 2021

Compartir en google plus

Estábamos deseando despedirnos definitivamente del inveirno pero ahora tenemos que sobrevivir al llamado entretiempo. Esos días raros, con temperaturas inestables, que hacen que no sea una tarea fácil vestrise por las mañanas. Pero ahora es el momento de sacar partido a esas prendas que hace unas semanas no podíamos llevar porque hacía demasiado frío y que tendremos que aparcar cuando suban los termómetros. Una de ellas es la camisa masculina, en versión estampada, que no puede faltar en ningún armario primaveral.

¿Quieres añadir una más a tu colección? Zara tiene el diseño perfecto: una camisa blanca, con cuello solapa y manga larga, con un bonito estampado de cuadros en azul lavanda. Está disponible desde la talla XS a la XL y tiene un precio bastante asequible (22,99 euros).

Camisa con estampado de cuadros de la nueva colección de primavera de Zara (22,99 euros) pinit

¿Cómo llevarla en tu día a día? Una vez el famoso "menos es más" se impone como la combinación ganadora. Llévala sin correr riesgos con tus vaqueros favoritos, desde un diseño recto a los tan de moda"wide leg", y zapatillas de bota estilo Converse.

Camisa de popelín con estampado de cuadros de Zara (22,99 euros) pinit

Los complementos también juegan su papel, secundario, pero no por ello menos importante. Un collar circular con cadena dorada pone el toque de brillo justo a esta prenda de aires masculinos. ¿Le vas a hacer un hueco a esta camisa de Zara en tu armario?