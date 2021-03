20 mar 2021

Eugenia Silva sabe jugar como nadie con el estilo clasico pero aportándole un toque personal y original. La modelo nos da lecciones de estilo a diario, descubriéndonos las prendas que mejor sientan o los productos beauty con los que consigue lucir una piel perfecta .

El último look por el que ha apostado podríamos tildarlo de clásico, ya que un jersey blanco de punto con una camisa blanca por debajo, no nos llama especialmente la atención. Pero es que no es un jersey ni una camisa cualquiera. Pertenecen a la colección de Simone Rocha para H&M y derrocha personalidad en cada prenda.

El jersey, que tiene un precio de 79,99 euros, tiene corte oversize y está elaborado con lana de alpaca. Cuello amplio y ribeteado en canalé con perlas sintéticas cosidas a mano y mangas raglán globo con sisas amplias y puños simeticos.

La camisa, por su parte, tiene un precio de 69,99 euros y también tiene corte oversize. Con cuello en pico adornado también con perlas sintéticas, es un modelo recto y de hombros caídos y mangas maxiabullonadas.

La modelo ha combinado ambas prendas con unos vaqueros con rotos tanto en los muslos como en el bajo y unas botas de estilo militar. Como os decimos, una mezcla entre clásico y moderno que favorece y acapara toda las miradas. Palabra de Eugenia Silva.