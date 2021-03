23 mar 2021

Compartir en google plus

La prenda más indicada para darle a tus looks un toque más formal es la camisa. Pero eso no quiere decir que te vaya a hacer parecer demasiado elegante, simplemente es ideal para darle un descanso a tus camisetas y poner un toque de estilo. Como con las camisas versátiles, favorecedoras y baratas de Stradivarius o las camisas blancas más bonitas y ponibles que nos hacen soñar con el buen tiempo. Una lista de deseos a la que acabamos de añadir la camisa oversize de Lefties con la que vas a crear looks casual perfectos con todos tus jeans.

Disponible en marrón teja y en blanco, es una camisa que también podemos combinar a la perfección con los pantalones culotte que tanto se llevan esta temporada. Pero también con los shorts propios de los días más calurosos y cualquier pantalón de lino esencial esta primavera. Elijas lo que elijas vas a conseguir un estilismo cómodo, vistoso y totalmente tendencia.

Confeccionada en tejido ligero, ambas propuestas vienen con cuello camisero y bolsillos de plastrón en el frontal, bajo la pechera.

Con cierre de cuatro botones a contraste, mangas cortas acabadas a la altura del codo con doblez tiene el bajo recto a la altura de la cintura.

Con un diseño veraniego y fresco, la camisa oversize de Lefties con bolsillos tiene un precio de 12,99 euros y está disponible en las tallas S, M y L.